"باريس هيلتون الروسية" تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

2022/10/27 | 18:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المذيعة التلفزيونية الروسية المعروفة، والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، كسينيا سوبتشاك إلى ليتوانيا بجواز سفر إسرائيلي بعد الفرار من المحققين الروس الذين داهموا منزلها هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، الخميس، عن مسؤولين.

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