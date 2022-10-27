الدولار يلامس 23.. الجنيه المصري يهبط إلى أدنى مستوى في تاريخه بعد ساعات من بدء تحرير سعر الصرف

2022/10/27 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قيمة الجنيه المصري، الخميس، هبوطًا كبيرا بعد ساعات قليلة من إعلان البنك المركزي عن تحرير سعره وفقا لقوى العرض والطلب ضمن "نظام سعر صرف مرن"، مع اقتراب سعر الدولار الأمريكي الواحد من 23 جنيها مصريا.

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