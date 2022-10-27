انخفاض ايرادات العراق النفطية في ايلول بنسبة 20%

2022/10/27 | 19:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النفط اليوم الخميس، بلوغ إيرادات شهر أيلول الماضي أكثر من 8 مليارات دولار.

وبحسب الوزارة فأن كمية الصادرات من الخام بلغت (98) مليوناً و(765) ألفا و(153) برميلاً، وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (89.560) دولاراً.

وبلغت ايرادات العراق في اب، اكثر من 10 مليار دولار، مايعني ان الايرادات انخفضت 20%.

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