حراك نيابي للتصويت على المالكي نائبا لرئيس الجمهورية

2022/10/27 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر نيابي، اليوم الخميس، عن تحرك نيابي لطرح اسم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والتصويت عليه لمنصب نائب رئيس الجمهورية.وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حراكا برلمانيا وسياسيا من أجل طرح اسم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب نائب رئيس الجمهورية والتصويت عليه من قبل البرلمان خلال جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني".واضاف انه "حتى الان لايوجد اتفاق نهائي بالتصويت على المالكي خلال جلسة اليوم".

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