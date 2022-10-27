بدء دخول النواب لقاعة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني

2022/10/27 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر نيابي، اليوم الخميس، ببدء دخول النواب لقاعة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه محسن المندلاوي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوي المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وصلوا الى القاعة الدستورية تمهيدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني".

وأضاف أن "جرس البرلمان قرع من اجل طلب النواب دخول القاعة والمشاركة في الجلسة".

ومن المقرر ان تعقد جلسة مجلس النواب لتمرير كابينة السوداني في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

وحصلت (بغداد اليوم) على القائمة النهائية للوزراء، وهي كالاتي:

١-وزير الخارجية:فؤاد حسين

٢-وزير النفط:حيان عبدالغني

٣-وزير التخطيط:محمد تميم

٤-وزار المالية :طيف سامي

٥-وزيرالدفاع :ثابت محمد

٦-وزير الداخلية:عبدالامير الشمري

٧-وزير الصحة :صالح مهدي

٨-وزير الهجرة:ايفان فائق

٩-وزير النقل :رزاق محيبس

١٠-وزير المواردالمائية:عون ذياب

١١-وزير العمل:احمد الاسدي

١٢-وزير الشباب:احمد المبرقع

١٣-وزير التربية:ابراهيم نامس

١٤-وزير التجارة:اثير داود سلمان

١٥-وزير العدل:خالد شواني

١٦-وزير الكهرباء:زياد علي فاضل

١٧-وزير الاتصالات:هيام عبود

١٨-وزير الزراعة:عباس جبر

١٩-وزير التعليم العالي:نعيم العبودي

٢٠-وزير الصناعة:خالد بتال نجم

٢١-وزير الثقافة:احمد فكاك احمد

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