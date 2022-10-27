وصول السوداني الى مبنى مجلس النواب لعرض كابينته الوزارية

2022/10/27 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكف محمد السوداني، وصول الاخير الى مبنى مجلس النواب.

وقال المكتب ان السوداني "وصل مبنى مجلس النواب لعرض كابينته الوزارية".

ووصل السوداني ومرشحو كابينته الوزارية الى مبنى المجلس، فيما توافد قادة واعضاء القوى السياسية الى مبنى البرلمان فضلا عن الممثلة الاممية جينين بلاسخرات ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، لحضور مراسيم التصويت على كابينة السوداني.

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