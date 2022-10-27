داخلية وخارجية.. لهذه الأسباب مرت مظاهرات 25 أكتوبر في العراق مرور الكرام

2022/10/27 | 19:17 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت ذكرى إحياء احتجاجات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في العراق مرور الكرام على الصعيدين السياسي والشعبي.إذ شهدت بعض الساحات العامة، كانت محطة لانطلاق مظاهرات 25 أكتوبر، حضورا ضعيفا.

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