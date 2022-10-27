إيرانيون يتظاهرون عند قبر مهسا أميني في ذكرى الأربعين.. ودعوات تغيير النظام تتعالى

2022/10/27 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع مرور 40 يومًا على موت الشابة الإيرانية مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، ما زالت الاحتجاجات تتصاعد عبر أنحاء إيران، كما تجمع متظاهرون عند قبر أميني خلال إحياء ذكراها، وبعدما بدأت الاحتجاجات بالمطالبة بالحقوق الأساسية للمرأة، فقد تجاوزت ذلك بكثير الآن وتتعالى الدعوات المطالبة بتغيير النظام الحاكم.

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