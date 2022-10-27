الحلبوسي ونوابه يجتمعون مع السوداني

2022/10/27 | 19:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعقد مجلس النواب مساء اليوم، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة السوداني.

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