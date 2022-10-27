اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة منهاج السوداني تنهي أعمالها

2022/10/27 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب،

شاخوان عبدالله، الخميس، انتهاء أعمال

مراجعة المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء

المكلف محمد شياع السوداني.

وذكر مكتب عبدالله، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "برئ

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