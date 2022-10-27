مرشحو حقيبة السوداني الوزارية في مبنى البرلمان (صورة)

2022/10/27 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل مرشحو الكابينة الوزارية لرئيس

الوزراء المكلف محمد شياع السوداني،

الخميس، إلى مجلس النواب.

وبحسب مراسل وكالة نون الخبرية، فقد

استقبل محسن المندلاوي، النائب الأول

لرئيس مجلس النواب، الوزراء الذين ت

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