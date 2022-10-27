كيف تعامل الإمام الرضا (عليه السلام) مع كنية شاعر؟

2022/10/27 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

(أبو العتاهية) الكنية الأكثر شهرة

للشاعر (إسماعيل بن القاسم بن سويد

العنزي)، المعروف أيضا بأبي إسحاق..

قال المبرد فيه: "حدثني محمد بن البصري

قال: كان (أبو ‌العتاهية)، لسهولة شعره

وجو

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