نواب ديالى يبدون امتعاضهم من التشكيلة الوزارية ويقررون مقاطعة التصويت

2022/10/27 | 19:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر نواب محافظة ديالى، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وقال النواب في مؤتمر صحفي عقدوه في الدائرة الإعلامية، إنهم “يعربون عن امتعاضهم من التشكيلة الوزارية، وقرروا مقاطعة جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.

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