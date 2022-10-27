رئيسا الجمهورية والبرلمان يجتمعان مع السوداني لوضع اللمسات الأخيرة

2022/10/27 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشهد مجلس النواب اليوم الخميس، اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بحضور رئيسي الجمهورية والبرلمان لوضع اللمسات الأخيرة للحكومة الجديدة.وقال مصدر مطلع في تصريح لوكالة ايرث نيوز، ان “اجتماعا عاجلا بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف ورئيس البرلمان والنائب الأول لرئيس البرلمان ونائب رئيس البرلمان في مكتب رئيس البرلمان لوضع […]

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