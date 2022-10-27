2022/10/27 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر نواب محافظة ديالى، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.وقال النواب في مؤتمر صحفي عقدوه في الدائرة الإعلامية تابعه /المركز الخبري الوطني/:إنهم “يعربون عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نواب ديالى يقررون مقاطعة جلسة التصويت على كابينة السوداني المركز الخبري الوطني.

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