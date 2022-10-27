2022/10/27 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يعقد حالياً اجتماع بين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله.اوك ويعقد مجلس النواب مساء اليوم، جلسة منح الثقة للحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ونائبيه يجتمعون مع السوداني المركز الخبري الوطني.

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