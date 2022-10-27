2022/10/27 | 20:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة، الخميس 10/27/2022، أهم ما جاء في كلمة رئيس...

ظهرت المقالة السوداني يوعد الشعب بتجاوز الازمات وتذليل العقبات ونجاح المنهاج الوزاري أولاً على المسلة.

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