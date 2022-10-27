بلينكن يهنئ لبنان وإسرائيل على اتفاق الترسيم

2022/10/27 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، باسم الولايات المتحدة، الخميس، حكومتي، إسرائيل، ولبنان، على إتمام اتفاقهما لإنشاء حدود بحرية دائمة بتسهيل من الولايات المتحدة.

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