2022/10/27 | 20:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور 253 نائباً.. البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي لمنح الثقة للحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/27 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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