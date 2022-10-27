البرلمان يباشر التصويت على مرشحي الكابينة الحكومية

2022/10/27 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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مجلس النواب يُصوت على منح الثقة لـ فؤاد محمد حسين نائباً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية.

مجلس النواب يُصوت على منح الثقة لـ محمد علي تميم نائباً لرئيس الوزراء ووزير التخطيط

مجلس النواب يُصوت على منح الثقة حيان عبدالغني عبدالزهرة السواد نائباً لرئيس الوزراء ووزير النفط

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