مجلس النواب يُصوت على المنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة

2022/10/27 | 20:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب ، اليوم الخميس، على المنهاج الوزاري المقدم من رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الى المجلس بالاغلبية المطلقة.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي “مجلس النواب يُصوت على المنهاج الوزاري المقدم الى المجلس بالاغلبية المطلقة”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على منحة الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بحضور 253 نائبا.

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