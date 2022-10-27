بعد موقف الملك تشارلز.. هل يسافر رئيس وزراء بريطانيا الجديد إلى مصر لحضور قمة المناخ؟

2022/10/27 | 20:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، أن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك "من غير المتوقع" أن يحضر قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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