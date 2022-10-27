الحلبوسي يوعز باستدعاء رئيس الوزراء المكلف وكابينته الوزارية

2022/10/27 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، باستدعاء رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني وكابينته الوزارية.

وبحسب مصدر مطلع، فان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دخل قاعة البرلمان برفقة كابينته الوزارية، لهدف نيل ثقة المجلس”.

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