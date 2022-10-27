(خبر) تنشر السير الذاتية لوزراء حكومة محمد شياع السوداني

2022/10/27 | 20:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدناه السيّر الذاتية لحكومة محمد شياع السوداني:

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