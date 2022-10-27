2022/10/27 | 20:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 في فقدان الأرشيف السمعي والمرئي بعد أن تعرضت المؤسسات الإعلامية والمسرحية وغيرها لعمليات نهب واسعة، ما تسبب بخسارة كبيرة تضاف إلى خسائر البلاد الفادحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولات متواصلة منذ 19 عاما.. هل يستطيع العراق استعادة أرشيف الإذاعة والتلفزيون؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولات متواصلة منذ 19 عاما.. هل يستطيع العراق استعادة أرشيف الإذاعة والتلفزيون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).