2022/10/27 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يُهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب

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