2022/10/27 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تنال ثقة مجلس النواب - عاجل

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