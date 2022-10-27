2022/10/27 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني: بعد الاتكال على الله نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: بعد الاتكال على الله نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: بعد الاتكال على الله نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).