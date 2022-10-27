عاجل| مجلس النواب العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني

2022/10/27 | 20:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب العراقي يصوت بالأغلبية على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني

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