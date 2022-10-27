حكومة السوداني تنال ثقة البرلمان..

2022/10/27 | 21:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نالت حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ثقة مجلس النواب.

وصوت البرلمان على كل من:

فؤاد حسين وزيراً للخارجية

محمد تميم وزيراً للتخطيط

حيان عبد الغني عبد الزهرة وزيراً للنفط

طيف سامي وزيراً للمالية

ثابت العباسي وزيراً للدفاع

عبد الأمير الشمري وزيراً للداخلية

صالح مهدي الحسناوي وزيراً للصحة

خالد بتال وزيراً للصناعة

داود الغريري وزيراً للتجارة

خالد شواني وزيراً للعدل

زياد علي فاضل وزيراً للكهرباء

عباس جبر عبادة وزيراً للزراعة

نعيم العبودي وزيراً للتعليم

ابراهيم الجبوري وزيراً للتربية

رزاق محيبس وزيراً للنقل

عون ذياب وزيراً للموارد المائية

هيام عبود كاظم وزيراً للاتصالات

احمد الاسدي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية

احمد المبرقع وزيراً للشباب والرياضة

إيفان فائق وزيراً للهجرة والمهجرين

احمد فكاك وزيراً للثقافة والسياحة والاثار

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