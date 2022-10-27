جمعية الصداقة الايطالية العربية تبارك للسوداني نيل الثقة النيابية

2022/10/27 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادهنأت جمعية الصداقة الايطالية العربية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي، متمنية تحقيق الخدمات للشعب العراقي. وقال ممثل جمعية الصداقة الايطالية العربية في العراق علي حمزة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "جمعية الصداقة الايطالية العربية تبارك لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنيل حكومته ثقة البرلمان العراقي". واضاف اننا "نتمنى لها النجاح في مهمتها القادمة لخدمة الشعب العراقي ".وكانت حكومة محمد شياع السوداني قد كسبت، الخميس، ثقة مجلس النواب بواقع 21 وزيرا. وبحسب مصدر نيابي في حديث لـ (بغداد اليوم) فان "حكومة محمد شياع السوداني حصلت رسميا على ثقة البرلمان بعد ان صوت البرلمان على 21 وزيرا فيها وتم تأجيل وزارتين الى وقت لاحق". واشار ان "اغلب النواب صوتوا لصالح السوداني وكابينته الوزارية ".

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