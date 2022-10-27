البرلمان العراقى يوافق على منح الثقة لحكومة

2022/10/27 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس النواب العراقى، الخميس، على

منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة

من رئيس الوزراء محمد السودانى إلى

المجلس بالأغلبية المطلقة، وذلك خلال

الجلسة التي عقدها مجلس النواب العراقي

في بغداد بحضور 253

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