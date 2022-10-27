2022/10/27 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مصادر مطلعة أن اشتباكا بالأيدي

وقع بين نواب خلال جلسة التصويت على

الحكومة العراقية الجديدة..

وحدث الشجار بالأيدي بين رئيس كتلة

امتداد علاء الركابي، ونواب عن الإطار

التنسيقي بعد اعتراضه على الب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شجار بالأيدي داخل جلسة التصويت على الحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شجار بالأيدي داخل جلسة التصويت على الحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).