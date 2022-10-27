هايات لـCNN: الإسرائيليون واللبنانيون جلسوا حول طاولة واحدة وصفقوا سويا في الناقورة

2022/10/27 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات لشبكة CNN، الخميس، أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين "جلسوا حول طاولة واحدة" وصفقوا سويًا" عند الإعلان عن إتمام اتفاق ترسيم الحدود البحرية برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

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