العراق.. حكومة السوداني تنال ثقة البرلمان

2022/10/27 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نالت حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ثقة مجلس النواب، الخميس، بعد نحو على اجراء الانتخابات البرلمانية.

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