مجلس النواب .. يمنح الثقة لــــ حكومة محمد شياع السوداني

2022/10/27 | 21:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

وافق مجلس النواب ، اليوم الخميس ، على منح الثقة في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتضم القائمة النهائية للحكومة العراقية ..

فؤاد حسين وزيراً للخارجية

حيان عبد الغني وزيراً للنفط

محمد تميم وزيراً للتخطيط

طيف سامي وزيرة للمالية

ثابت محمد وزيراً للدفاع

عبد الامير الشمر...

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