2022/10/27 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الارهاب يعلن مقتل مايسمى بأمر قاطع الوقف لدى داعش في ديالى المركز الخبري الوطني.

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