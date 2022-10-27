الأمل في السوداني

2022/10/27 | 21:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: يتفاءل العراقيون بزخّات مطر، تواقتت، الخميس، مع التصويت على الثقة لحكومة محمد...

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