2022/10/27 | 21:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو: السوداني في أول ظهور اعلامي بعد التصويت على الكابينة الوزارية...

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