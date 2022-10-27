نسلّم الأمانة والعراق بحال أفضل.. الكاظمي في خطاب الوداع يعدد

2022/10/27 | 22:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد رئيس الوزراء السابق مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، "إنجازات"

حكومته على الصعد السياسية والأمنية

والاقتصادية والاجتماعية، فيما وجه

"نصيحة" لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع

السوداني.

وقال الكاظمي، في خ

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