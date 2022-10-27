بديل الأسدي.. نائب صدري يستقيل من مجلس النواب

2022/10/27 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قدم النائب الاحتياط عن الكتلة الصدرية، رياض غالي الساعدي، استقالته من مجلس النواب، بعد صعوده بديلًا للنائب عن الاطار التنسيقي أحمد الأسدي الذي أصبح وزيرا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال الساعدي في استقالته ، إن خطوته هذه جاءت اسوة بزملائه من الكتلة الصدرية الذين استقالوا من المجلس.

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