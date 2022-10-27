مكافحة الإرهاب يعلن مقتل أمر قاطع الوقف في عصابات داعـش

2022/10/27 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن جهاز مكافحة الإرهاب ، اليوم الخميس، مقتل المدعو “هشام محي مال الله المعموري” المُكنى ( عز الدين ) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في عصابات داعـش.

وقال الجهاز في بيان ان “جهاز مُكافحة الإرهاب يُنفذ عملية نوعية في قرية المخيسة بمُحافظة ديالى بعد أن تم نصب كمين مُحكم أسفر عن مقتل المدعو ” هشام محي مال الله المعموري ” المُكنى ( عز الدين ) والذي يشغل منصب أمر قاطع الوقف في عصابات داعـش الإرهابيـة”.

واضاف ان “المقتول خطط ونفذ لعملية اغتيال المقدم الشهيد ” حيدر الربيعي ” في منطقة العبارة بذات المحافظة قبل أيام كما وقُتل أحد أفراد حمايته والذي فجر نفسه أثناء الاشتباك مع شُجعان العمليات الخاصة “.

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