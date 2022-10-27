الاطاحة بقيادي في

2022/10/27 | 22:21 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، من الاطاحة باحد قيادي "داعش" الارهابي في محافظة ديالى.

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