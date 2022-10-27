2022/10/27 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uAZ1UQJYsN4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علاء الركابي يتحدث لوان نيوز حول ما جرى له في مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علاء الركابي يتحدث لوان نيوز حول ما جرى له في مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).