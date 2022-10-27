"ساعة أبل" تنقذ حياة امرأة دفنها زوجها حية

2022/10/27 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ساهمت ساعة "أبل" الذكية في إنقاذ حياة امرأة، تعيش في مدينة سياتل الأميركية، بعدما دفنها زوجها حية، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية.

وذكرت انباء" إن المرأة كانت تتناقش مع زوجها، الذي كانت تستعد للانفصال عنه، إجراءات الطلاق، قبل أن يباغثها بالهجوم.

وأشارت إلى أن الضحية نجحت في استخدام ساعتها الذكية والاتصال برقم 911 لطلب النجدة من الشرطة، قبل أن يفطن زوجها لذلك ويكسر ساعتها بمطرقة، ويسحبها إلى المرآب لدفنها.

ورغم ذلك، تمكن العنصر الأمني، الذي أجاب على اتصال المرأة، من سماع صوتها، حيث كانت تصرخ لطلب المساعدة.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع السيدة، والتدخل في الوقت المناسب، حيث عثرت عليها ملفوفة بشريط لاصق حول رقبتها وأسفل وجهها وكاحليها.

ووفق وثائق المحكمة، فإن زوج المرأة، يدعى تشاي كيونغ آن ويبلغ من العمر 53 عاما.

ويواجه الرجل عددا من التهم، أبرزها محاولة القتل من الدرجة الأولى، والاختطاف من الدرجة الأولى، والاعتداء من الدرجة الأولى.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها الفضل لساعة أبل في إنقاذ أرواح الناس، حيث تتوفر "Apple Watch" على ميزة الطوارئ SOS المصممة خصيصا لمساعدة الأشخاص في وضعية خطيرة.

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