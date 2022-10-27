بوتين: يجب على كل شخص احترام محمد بن سلمان وألا يكون

2022/10/27 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "زعيم شاب حازم يستحق الاحترام"، وذلك في ظل اتهام الولايات المتحدة للسعودية بالانحياز لجانب روسيا إثر قرار "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط.

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