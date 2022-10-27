2022/10/27 | 22:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عن خطة لمكافحة التحويل غير المشروع لبعض الأسلحة التقليدية المتقدمة في أوروبا الشرقية في إطار محاولة شاملة لضبط الأسلحة التي تسلمها الولايات المتحدة والدول الحليفة إلى أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع الاتجار غير المشروع.. خطة أميركية لضبط الأسلحة الموجهة لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع الاتجار غير المشروع.. خطة أميركية لضبط الأسلحة الموجهة لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).