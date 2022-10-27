مقتل واصابة شخصين بهجوم مسلح في بغداد

2022/10/27 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل واصابة شخصين بهجوم مسلح في منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد.

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