2022/10/27 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: تحملنا المسؤولية وأدينا واجبنا الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/27 | 23:09.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: تحملنا المسؤولية وأدينا واجبنا الوطني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: تحملنا المسؤولية وأدينا واجبنا الوطني) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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