بعد تغريدات تدعو لاغتيال سياسية..

2022/10/27 | 23:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب الصحيفة في تغريدة بعد استعادة السيطرة على حسابها على "تويتر"، "تعرضت نيويورك بوست للقرصنة".

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